Nowy serial w TVP1 już od 20 czerwca. O czym jest kolumbijski serial kostiumowy "Bolivar", który zastąpi "Miłość i przeznaczenie"?

"Bolivar". O czym jest serial?

"Bolivar" to kolumbijski serial, który powstał w 2019 roku. Opowiada on historię życia Simona Bolivara, czyli wenezuelskiego działacza niepodległościowego, który wyzwolił kraje Ameryki Łacińskiej spod władzy Hiszpanów. To właśnie od jego nazwiska utworzono nazwy dwóch państw: Boliwii i Wenezueli. Dla wielu stał się symbolem inspiracji do walki, braterstwa, prawdziwego przywództwa oraz wolności. Widzowie poznają jego losy od dzieciństwa aż do śmierci. Nie zabraknie także wątków licznych romansów.