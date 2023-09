Obcy atakują. Felieton Grzegorza Tabasza

To delikatne określenie. Klasycznym przykładem mogą być króliki w Australii czy pytony birmańskie na Florydzie. W skali świata obcy przybysze są winni zagłady przynajmniej sześćdziesięciu procent znanych przypadków wymierania roślin i zwierząt. Orientacyjne koszty działania obcych to w skali świata blisko pół biliona dolarów. I to tylko w 2019 roku!

Co gorsza tylko co piąte państwo członkowskie ONZ ma opracowane prawo związane z gatunkami inwazyjnymi, a tylko nieliczne zwalczają wybrane gatunki obcych. Pierwszym przykładem z naszego podwórka jest barszcz Sosnowskiego, gdy rosnące tuż obok łany nawłoci kanadyjskiej czy kolczurki klapowanej są ignorowane.

Dla różnorodności przyrodniczej są to gatunki wręcz zabójcze. Niektórzy z obcych, choćby norka amerykańska jest w zasadzie nie do usunięcia. Strzelanie do aktywnych w nocy zwierzaków jest niewykonalne. W zabijające pułapki wpadną prócz norek niewinne gronostaje czy tchórze. Krótko mówiąc, norki amerykańskie trzebiące wszystkie naziemne kręgowce pozostaną bezkarne.