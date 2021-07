Odcinek 10. FRAK, MUNDUR, KONTUSZ, SUTANNA. Z Zygmuntem Nowakowskim w poszukiwaniu krakowskiej „humanitas”…

O I.J. Paderewskim było przy „okrągłej” rocznicy. O Boyu – darowaliśmy sobie z podobnej okazji ponurą opowieść. Ale 23 lipca minie 70 lat od odejścia Adama kardynała Sapiehy… Jak się oprzeć? Nasz „cicerone” chwalił się w druku: „W pałacu biskupim byłem kilka, może nawet kilkanaście razy, lecz ks. Sapieha, uroczy zresztą, wspaniały człowiek, nie poczęstował mnie nigdy nawet herbatą, choć raczej on miał do mnie rozmaite interesy, nie ja do niego. A szło zaś zawsze „o jakichś biednych albo o jakieś kościoły czy klasztory, które ja miałem podreperować moimi felietonami”.

Nie zawsze tak bywało… W nieopublikowanych wspomnieniach dzieli się obrazkiem, również z lat trzydziestych: „[…] gdy projektowano zbiórkę na pomoc zimową zgłosiłem na posiedzeniu komitetu wniosek, aby prosić Sapiehę o osobiste wzięcie udziału […]. Nie zgodzi się, mówią ludzie. Spróbujmy! – odpowiadam. Idę do niego i tłumaczę, co i jak. Książę metropolita powie kilka słów z mównicy, którą się wystawi pod ratuszem… Co, mam mówić na rynku?! […] Niezrażony, tłumaczę w dalszym ciągu, że to będzie niezwykła […] propaganda: książę Kościoła przemawia do tłumów… A będą tłumy na pewno… […]