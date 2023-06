Odkryj Beskid Wyspowy. Kto pokona Śnieżnicę? Czy w Kasinie Wielkiej padnie rekord w liczbie śpiewających „Wars wita”?

Kto pokona Śnieżnicę?

- Będzie dość stromo więc parę kropel potu zapewne zrosi czoła wędrowców. Ale przecież o to w tym chodzi – tak o marszu na Śnieżnicę mówią ci, którzy już nieraz bywali na tej malowniczej beskidzkiej „wyspie”. Oczywiście, można też wspiąć się na nią w nieco spokojniejszym, rodzinnym tempie, co jakiś czas np. przystając, by delektować się otaczającymi krajobrazami.

Wyprawa na Śnieżnicę (1006 m n.p.m.) rozpocznie się stosunkowo wcześnie, bo o godz. 8. Piechurzy wyruszą z parkingu przed kościołem w Skrzydlnej. Na szczyt – przez Worecznik (560 m n.p.m.; również znajduje się wśród szczytów zaliczanych do Korony Beskidu Wyspowego) - powiedzie wszystkich szlak czarny. Wędrówka odbędzie się bez względu na pogodę. Udział w niej jest bezpłatny i nie wymaga zgłoszenia. Wystarczy przyjść na miejsce zbiórki. Organizatorzy przypominają również, że każdy bierze w niej udział na własną odpowiedzialność.