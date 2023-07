Oni też mają swoje Błonia. Piękny park niedaleko od Krakowa. Czarodziejskie zielone miejsce

Pomyślano o tym, aby w parku miejsce znalazły m.in.: rozprężalnia (plac do trenowania koni), rozległy wybieg dla psów z urządzeniami do zabaw, wioska dla jeży, hotele dla owadów, wioska kaczek, sad owocowy, ogród warzywny, łąki kwietne, hotele dla owadów, górka widokowa, boisko do gry w bule, czy szachy terenowe.

W parku posadzono warstwami ok. 75 tysięcy (!) bylin, ponad setkę drzew, krzewów oraz zieleni niskiej. Co ważne, zadbano, by w parku znalazły się gatunki rodzime, przystosowane do funkcjonowania i rozwoju w klimacie południowej Polski. Tworzą one doskonałe środowisko do życia dla ptaków, małych ssaków i owadów.

Odtworzono ekosystem zakola Wisły UMiG Niepołomice

Nie zapomniano o wodzie: stworzono ogrody deszczowe z roślinami, które gromadzą wodę. Sensoryczny ogród deszczowy to biegnąca w kierunku rzeki Drwinki tzw. sucha rzeka. Co ciekawe, podczas ulewnych deszczy ma za zadanie odprowadzić nadmiar wody.