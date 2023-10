Orzechowy nałóg sójki. Felieton Grzegorza Tabasza

Ptaka podglądałem ostrożnie ukryty za firanką. Ptak to płochliwy i każdy ruch w oknie może go spłoszyć. Było warto, bo sójka przyniosła ze sobą spory orzech włoski. Gdzieś wypatrzyła odmianę o jasnej i cienkiej skorupie. Też takie lubię!

Sójka wpierw ułożyła zdobycz w trawie i kilka razy stuknęła weń dziobem. Pudło. Kulisty obiekt odskoczył niczym piłeczka z gumy. Nic to. Ptak przeniósł łup w bruzdy skopanej ziemi. To już był lepszy pomysł, gdyż przynajmniej orzech nie odskakiwał na boki. Nie zdało się to wiele, gdyż owoc właził w rozmoczona deszczem ziemię niczym nóż w masło. Biedna sójka stukała i stukała dziobem a efekty, czyli wydobycie znaczne zawartości z twardych łupin nie posunęło się do przodu ani o włos.

Ptak to mądry i inteligentny, ale jeszcze nie podpatrzył stosunkowo nowej techniki kawek czy gawronów polegającej na wrzucaniu orzechów pod jadące samochody. Co prawda ciężkie koła gniotą owoc na miazgę, ale przynajmniej można oddzielić jadalną zawartość. Miejskie ptaki w ten sposób załatwiają orzechowy problem, a sójka potrzebuje korepetycji.