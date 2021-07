Osobowość Roku 2020. Jakub Kościółek: Humanista zmienia świat

Mimo pandemii, wiele się działo w ubiegłym roku...

Tak, pracuję na co dzień w Instytucie Studiów Międzykulturowych UJ. Cieszy mnie to, że to 3. miejsce przypadło właśnie humaniście, bo nie dla wszystkich rola humanistyki we współczesnym świecie jest ważna. Pozostaję między dwoma światami. Zajmuje mnie działalność stricte naukowa na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz działalność społeczna w Stowarzyszeniu INTERKULTURALNI PL. Tutaj też realizujemy projekty naukowe. W ubiegłym roku bardzo skupialiśmy się na tematyce dzieci z doświadczeniem migracji. Są to albo dzieci obcokrajowców, którzy przybywają do Polski by tu osiąść, albo dzieci Polaków, ale które urodziły się poza krajem, a teraz powracają do Polski. Bardzo często są one traktowane jako inna kategoria dzieci, ponieważ nie mówią w języku edukacji.

Pandemia Was nie zatrzymała?

Prowadziliśmy dwa duże projekty naukowe w ramach programu Horizon 2020: MiCREATE oraz New ABC, przede wszystkim w krakowskich szkołach. Tutaj słowa podziękowań dla nauczycieli, dyrektorów i personelu szkół, które zaangażowały się w te projekty. Dzieci, o których mówimy, przeżywają podwójne wykluczenie; pandemia zamknęła je w domu, a zmiana miejsca zamieszkania pozbawiła je zaplecza środowiskowo-kulturowego. Ze względu na pandemię nie były w stanie stworzyć nowego środowiska. Wsparcie dla tej grupy dzieci wydaje się więc bardzo istotne. Polska szkoła nie jest przygotowana na taką ilość dzieci z doświadczeniem migracji. Wsłuchujemy się w głos tych dzieci, prowadzimy wywiady biograficzne. Jesteśmy bardzo blisko środowiska, jesteśmy wręcz jego częścią. Przygotowujemy narzędzia i nowe metody pracy dla nauczycieli. Tworzymy rekomendacje dla zmian systemowych. Niezmiernie ważne jest to, że wartością w humanistyce jest przełożenie nauki na praktyczne rozwiązania. Staram się w swoich działaniach łączyć wiedzę naukową z praktycznym jej wykorzystaniem.