Pamięć o Niezłomnych. Moneta wyemitowana przez Narodowy Bank Polski w 75. rocznicę utworzenia Zrzeszenia WiN

Zakładano, że będzie to organizacja polityczna mobilizująca społeczeństwo do zachowania niezłomnej postawy niepodległościowej przed zbliżającymi się wyborami do Sejmu. Przez Zrzeszenie WiN, zarządzane od początku przez oficerów ze stażem w AK, przeszło od 30 do 60 tys. żołnierzy (do amnestii ogłoszonej w lutym 1947 roku - wedle różnych szacunków).

Znacząca część z nich miała za sobą udział w Kampanii Wrześniowej. W WiN służyło wielu młodych ludzi, przede wszystkim studentów.

,,Początkowo WiN chciała przeciwdziałać zwycięstwu wyborczemu komunistów w Polsce metodami politycznymi, informując wolny świat o ich zbrodniach, kłamstwach i fałszerstwach, ale wzmagający się sowiecki terror zmuszał także do kontynuowania walki zbrojnej - napisał w prospekcie emisyjnym monety red. Tadeusz Płużański, publicysta i historyk. - Oddziały partyzanckie chroniły ludność cywilną przed okupantem, wdzierały się do więzień, uwalniając aresztowanych Polaków, atakowały siedziby Urzędu Bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej, walczyły z Korpusem Bezpieczeństwa Wewnętrznego, likwidowały funkcjonariuszy i agentów komunistycznej władzy.