Paweł Piwowarczyk z Dobczyc został Bibliotekarzem Roku Małopolski Katarzyna Hołuj

Paweł Piwowarczyk, dyrektor Miejskiej Biblioteki w Dobczycach został wybrany Małopolskim Bibliotekarzem Roku 2021. Kapituła nagrodziła go za to, że udanie połączył pasję czytelniczą z pasją sportową, a konkretnie miłością do piłki nożnej. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.