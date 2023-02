Paweł Pyjas wycofany z kadry na mistrzostwa świata w narciarstwie alpejskim

Do wypadku Pyjasa doszło 2 stycznia w austriackiej miejscowości Sankt Michael. Krakowianin naderwał więzadło poboczne i uszkodził torebkę stawową w prawym kolanie.

- To najłagodniejszy wyrok, jaki mogłem usłyszeć, obyło się bez operacji - opowiadał nam Pyjas. - Jeśli chodzi o kwestie mięśniowe, to wydaje się, że wszystko jest OK, ale stopnia wytrzymałości więzadła nie jestem w stanie określić. Na stoku w trakcie jazdy działają na kolano zupełnie inne siły, dlatego dopiero po badaniach dowiem się, jak szybko będę mógł znowu stanąć na nartach.

Okazało się, że powrót na stok po miesięcznej rehabilitacji był przedwczesny. Po wznowieniu treningów krakowianin poczuł ból w kolanie i musiał zrezygnować z udziału w światowym czempionacie.

Zastępujący go Gałuszka wystąpił w slalomach gigantach FIS, które 7 i 8 lutego odbyły się w Szczyrbskim Plesie. Na Słowacji 18-latek pierwszego dnia zajął trzecie miejsce, a na drugi dzień był 28.