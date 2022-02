Pekin 2022. Weronika Biela-Nowaczyk – z laboratorium UJ na olimpijską trasę snowboardu

Dla zawodniczki AZS Zakopane będzie to drugi w karierze olimpijski występ. Cztery lata temu w Pjongczangu zajęła 24. miejsce. Teraz powalczy o poprawienie tego wyniku. W bieżącym sezonie startowała w Pucharze Świata w slalomie równoległym i slalomie gigancie równoległym, zajmując punktowane lokaty. Na igrzyska rozegrana zostanie tylko ta druga konkurencja, zaplanowana na 8 lutego. Do Pekinu pani Weronika udała się wraz z mężem Michałem Nowaczykiem, który także szykuje się do startu na snowboardowej trasie.

– W snowboardzie alpejskim mamy, niestety, tylko jedną konkurencję. W tej dyscyplinie często zdarzają się niespodzianki. W przeciwieństwie na przykład do narciarstwa biegowego, u nas nie jest tak, że ktoś wytrenuje formę i osiąga dobre czasy – mówi Małopolanka. – W snowboardzie większą rolę odgrywają warunki, ustawienie tyczek i po prostu szczęście. Jadę z nastawieniem bojowym, ale nie mam żadnych konkretnych oczekiwań odnośnie miejsca, które zajmę. Chcę zjechać tak, żebym była zadowolona z przejazdu, a wynik będę uważała za dobry.