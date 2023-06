Philip Morris inwestuje ponad 30 mln dolarów w Ukrainie. Symbol nadchodzących zmian gospodarczych, a zarazem mocny sygnał dla innych firm

Nowa inwestycja – nowa nadzieja dla Ukrainy

- Z dumą ogłaszamy nową inwestycję w Ukrainie, która wesprze jej obecny i przyszły wzrost gospodarczy. Pozwoli także stworzyć wiele wartościowych miejsc pracy. To coś więcej niż standardowa inwestycja w infrastrukturę, to wyraz naszego zaangażowania na rzecz Ukrainy oraz jej mieszkańców i znaczący sygnał dla innych międzynarodowych inwestorów – sygnał zaufania do ukraińskiej gospodarki, zaufania do narodu ukraińskiego i wiary w przyszłość Ukrainy – nie ukrywa Michał Mierzejewski, wiceprezydent Philip Morris International na obszar Europy Północno-Wschodniej.

O jakich kwotach mówimy. Koncern informuje, że tylko w 2022 roku z tytułu podatków Philip Morris Ukraina zasilił budżet państwa 25,3 mld hrywien.

- Ukraińska gospodarka musi jak najszybciej stanąć na nogi, a duże, międzynarodowe firmy jak nasza mogą – i powinny – odegrać w tym procesie znaczącą rolę. To właśnie międzynarodowy biznes, poprzez inwestycje, może otworzyć Ukrainie drzwi do gospodarczej integracji z Zachodem. To kolejny krok w kierunku ścisłej integracji Ukrainy z Europą nie tylko w wymiarze symbolicznym, ale przede wszystkim gospodarczym – zaznacza Michał Mierzejewski. W PMI odpowiada on za rynek polski, litewski, łotewski, estoński, mołdawski, a także ukraiński.