Pielgrzymka Krakowska wyruszyła z Myślenic na Jasną Górę [ZDJĘCIA]

Ci, którzy idą całym sercem przekonują, że warto pójść raz, a potem... nie będzie się chciało przestać.

Przykładem na prawdziwość tej tezy jest Jerzy Idzi z Sierakowa. 11 lat temu poszedł na pielgrzymkę, żeby tym samym spełnić swoje marzenie. Miało skończyć się na tym jednym razie, a od tego czasu pielgrzymuje regularnie, od kilku lat pomagając w zaopatrzeniu pielgrzymów. - Trudno to wytłumaczyć słowami. Trzeba iść, naprawdę warto – mówi.

Ela z Myślenic pielgrzymuje jeszcze dłużej. Zaczęła w roku 1986 i od tego czasu opuściła tylko trzy pielgrzymki.

Kolejnymi pielgrzymkowymi „weteranami” są Ewa i Józef Żakowie, małżeństwo z Myślenic.

Zawsze na czele pielgrzymki on pcha wózek, na którym porusza się Ewa.

Każdy z nich, czy to „weteran” czy debiutant idzie o coś prosić, albo za coś dziękować.