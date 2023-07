Piloci Aeroklubu Krakowskiego startują w MŚ i ME. Krzysztof i Kamil Wieczorkowie bronią złotego medalu Artur Bogacki

23. Mistrzostwa Świata w Lataniu Rajdowym odbędą się w dniach 29 lipca – 4 sierpnia we francuskim Macon we Francji. W ważnej imprezie udział wezmą piloci z Aeroklubu Krakowskiego, którzy powinni włączyć się do walki o medale.