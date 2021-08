Płaca minimalna 2022. Ile dokładnie wyniesie stawka netto i brutto? Związkowcy wciąż walczą o podwyżki

Rządowy projekt zakłada 200 zł podwyżki

Obecnie najniższa krajowa wynosi 2800 zł. W połowie czerwca przedstawiony został rządowy projekt, zgodnie z którym od przyszłego roku minimalne wynagrodzenie ma wzrosnąć o 200 zł, czyli do 3000 zł, a minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych o 1,30 zł, czyli do 19,60 zł brutto (14,40 zł netto).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami propozycję tę przedstawiono Radzie Dialogu Społecznego. Do tej pory nie udało się wypracować wspólnego stanowiska, dlatego ostateczna decyzja należy do rządu, którego zadaniem jest ustalenie płacy minimalnej na 2022 rok w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. Nie może być ona jednak niższa niż zaproponowane 3000 zł. Ogłoszenie ostatecznego wynagrodzenia ma nastąpić do 15 września.

Wzrost płacy minimalnej 2022. Kwota netto nawet o kilkaset złotych mniejsza

Mimo planowanego wzrostu do 3 tys. zł, na tak zwaną rękę dostaniemy dużo mniej. Wszystko ze względu na składki zdrowotne, społeczne, ZUS oraz zaliczkę na podatek PIT, które należy odliczyć od kwoty brutto:

RODZAJ SKŁADKI PŁACA MINIMALNA 2021 (2800 zł) PŁACA MINIMALNA 2022 (3000 zł) zdrowotna 217,45 zł 232,98 zł chorobowa 68,60 zł 73,50 zł emerytalna 273,28 zł 292,80 zł rentowa 42,00 zł 45,00 zł zaliczka na podatek PIT 137,00 zł 153,00 zł

Podsumowując, kwota do wypłaty netto wynosi: