PlusLiga siatkarzy. "Krakowski" Barkom Każany Lwów dobrze przyjął się w polskiej lidze

Barkom Każany wykonał plan minimum. Nie spadł z PlusLigi

- Zespół z Lwowa był za mocny na swoją ligę, u nas widział większe możliwości. To było też zgodne z naszą strategią rozwoju, chcieliśmy pokazywać polską ligę za granicą. Sytuacja z wojną na Ukrainie wszystko przyspieszyła - mówi Popko. - My jesteśmy zadowoleni, mecze pokazywano na terenie Ukrainy. Oczywiście sytuacja jest wyjątkowa, niekomfortowa dla rozwoju sportu, ale cieszymy się, że zagrali u nas i pokazali, że są zespołem walecznym.

Barkom Każany w 30 meczach zdobył 30 punktów (8 zwycięstw, aż 7 porażek po tie-breaku). Typowany był do spadku, a okazało się, że radzi sobie całkiem dobrze. "Nietoperze" w stawce 16 ekip zajmą 13. lub 14. miejsce (przed nimi dwumecz o tę lokatę z Cuprum Lubin). Biorąc po uwagę, że start ligi był bardzo trudny, bo zespół późno zaczął treningi w pełnym składzie, to wynik ocenić trzeba jako dobry. Skorzystała na tym też nasza liga.

- Myślę, że sezon dla nich był udany, bo nie walczyli o utrzymanie się w lidze, a próbowali wygrywać z najlepszymi. Sądzę, że mają trochę przemyśleń co do składu - przyznał Popko. - Przekonaliśmy się, że poziom w naszym kraju jest bardzo wysoki. Najlepszy zespół z Ukrainy okazał się za słaby, by przeskoczyć do fazy play-off. To pokazało, że aby zaistnieć w polskiej lidze, trzeba mieć bardzo dobry zespół, ponadprzeciętny w skali europejskiej.