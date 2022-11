PlusLiga siatkarzy. Pełna hala i tie-break w meczu Barkom Każany Lwów - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle. Zobacz zdjęcia

Barkom Każany Lwów - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 2:3 (28:26, 17:25, 25:20, 21:25, 10:15)

Mecz z mistrzem Polski i triumfatorem Ligi Mistrzów przyciągnął do hali Suche Stawy komplet publiczności. Grupa Azoty ZAKSA w tym sezonie PlusLigi wprawdzie już tak nie dominuje, jak wcześniej, ale najlepsza drużyna ostatnich lat w Polsce to nadal solidna firma. Tym bardziej lwowianie powinni się cieszyć z przyzwoitego wyniku.

Dobry początek Barkomu Każany w meczu z ZAKSĄ

Drugi set to już lepsza gra gości, wśród których wyróżniał się Aleksander Śliwka. Szybko odskoczyli (3:6), mniej więcej taki dystans utrzymywał się do stanu 14:17. Później ZAKSA już dominowała, wygrała do 17, wyrównując stan meczu.

Ta przewaga nie miała jednak przełożenia na trzeci set. Lwowianie grali bez kompleksów, ryzykowali zagrywką, sprawiając rywalom sporo problemów. Gra wyrównana była do stanu 9:9, wtedy gospodarze zdobyli 3 punkty z rzędu, potem prowadzili już 14:10. ZAKSA szybko odrobiła starty (15:15), ale znów nie potrafiła przejąć na dobre inicjatywy. Miejscowi to wykorzystali, wkrótce było 20:16 (kluczowa w odzyskaniu przewagi była skuteczna gra blokiem w tym fragmencie), a partię skończył as serwisowy Firkala. Tym samym Barkom Każany miał już na koncie punkt meczowy.