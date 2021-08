Podtapia powiat krakowski. Rzeki wychodzą z koryta. Paraliż w Zielonkach. Nieustająca ulewa, zalane drogi, domy, posesje

Pierwsze podtopienia zaczęły się w gminach wzdłuż Prądnika. Z podtopieniami walczą mieszkańcy Modlnicy, Białego Kościoła i Giebułtowa w gminie Wielka Wieś. W okolicy Doliny Będkowiskiej strażacy patrolują teren i przygotowują się do zabezpieczania posesji workami z pisakiem. Na interwencje zabezpieczanie posesji i domów wzywano także strażaków z Iwanowic, Więcławic, Cianowic, Mogilan, Włosani oraz Wawrzeńczyc.

Nieprzerwane opady sprawiły, że zalane są ogromne obszary, a nic nie wskazuje na to, żeby przestało padać. Co będzie do rana - martwiła się mieszkanka Zielonek i żaliła do strażaków.