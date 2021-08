Pogoda na weekend w Krakowie [6-8.08]. Najbliższy weekend nie będzie nas rozpieszczał, możliwa jednak niewielka poprawa w sobotę

Kraków. Pogoda na weekend: 06.08.2021

W piątek słupki termometrów wskażą około 21 stopni Celsjusza.

W nocy temperatura obniży się do zaledwie 12°C.

Wszystko wskazuje na to, że tego dnia spadnie deszcz (4 mm). Prawdopodobieństwo jego wystąpienia wynosi 100 proc.

Tego dnia wiatr zachodni będzie wiał z prędkością nawet do 25 km/h.

Nie należy jednak spodziewać się burzy ani opadów gradu.

Ciśnienie wyniesie ok. 1007 hPa.

Widoczność dobra do ok. 10 km.

Wschód słońca nastąpi o godz. 5:15, a zachód o 20:15.

Kraków. Pogoda na weekend: 07.08.2021

Sobota przyniesie w najbliższy weekend nieco słońca i letniego powiewu. Nastąpi ocieplenie do około 26-28 stopni Celsjusza. Również noc będzie nieco cieplejsza niż w piątek - 16°C. Tego dnia prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi zaledwie 20 proc. Wiatr, również zachodni, zmniejszy swoje porywy do ok. 16 km/h. Również nie należy obwiać się wystąpienia burz bądź gradu. Ciśnienie wyniesie 1010 hPa, a wilgotność ok. 54%. Wschód słońca nastąpi o godzinie 5:17, a zachód o godz. 20:14.