Polska - Belgia w ME siatkarzy 2023: wynik na żywo. Dzisiaj to Polacy są faworytami meczu 1/8 finału. Transmisja stream online

W meczu Polska - Belgia w ME siatkarzy faworytem jest dzisiaj nasza drużyna. Jaki wynik dzisiaj?

Belgia zaskoczy Polskę? Stać ją na dobry wynik, już była w czołowej czwórce ME siatkarzy

Belgowie w 2017 r. na ME byli "czarnym koniem", dotarli do półfinału, ostatecznie zajęli 4. miejsce (Polska uplasowała się na 9. pozycji). To był - jak się okazało - jednorazowy sukces, później drużyna narodowa nie poszła za ciosem. Wprawdzie w kolejnym sezonie była 10. w MŚ, co jest dobrym wynikiem, ale potem było gorzej.