Polska - Czarnogóra dzisiaj w ME siatkarzy 2023 - wynik na żywo. Gdzie oglądać transmisję stream online w TV i internecie?

Polska - Czarnogóra 3:0 (25:14, 25:11, 25:12) - wynik meczu ME siatkarzy

Mecz siatkówki Polska - Czarnogóra na żywo w ostatniej kolejce fazy grupowej ME 2023

Spotkanie Polska - Czarnogóra to formalnie przedostatni mecz w grupie C, która rywalizuje w Skopje. Zespoły do swojego starcia nr 5, na zakończenie fazy grupowej ME siatkarzy, przystąpią w zupełnie odmiennych nastrojach.