Polska husaria rusza teraz na Szwecję! MEMY po meczu Polska - Hiszpania Euro nasze! 23.06

NOWE Gmina Kłaj organizuje pomoc dla Nowej Białej. Dary gromadzone są w siedmiu miejscach - do 25 czerwca

Kolejna gmina powiatu wielickiego przyłączyła się do zbiórki darów dla mieszkańców Nowej Białej, gdzie 19 czerwca 2021 pożar zniszczył ok. 50 domów i zabudowań gospodarczych. Akcja w gminie Kłaj – zainicjowana przez lokalną społeczność – potrwa do 25 czerwca. Jeśli pojawi się taka potrzeba, czas zbiórki zostanie wydłużony.