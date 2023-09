Polska pokonała Włochy w finale ME siatkarzy 2023. Co za wynik! Po 14 latach znów mamy złoto mistrzostw Europy w siatkówce

Polska - Włochy 3:0 (25:20, 25:21,25:23) [FINAŁ ME SIATKARZY 2023]

W I secie meczu Polska - Włochu kluczowa dla wyniku była zagrywka

Polacy zaczęli finał z przytupem, zdobyli cztery pierwsze punkty (dwa ostatnie to asy serwisowe Norberta Hubera) i Włosi już musieli wykorzystać przerwę na żądanie (przy 3:0). Zresztą zagrywka była na początku mocnym atutem naszej drużyny. Po kolejnym asie (Jakuba Kochanowskiego) przywrócona została 4-punktowa przewaga (8:4), a po atomowym serwisie Hubera - wzrosła do 5 pkt (12:7, drugi czas dla gospodarzy).

To jednak nie było koniec emocji. Włosi zmniejszyli stratę do 3 punktów (23:20, czas dla Polski), ale na więcej nie było ich stać.

Huśtawka nastrojów w drugim secie meczu Polska - Włochy. Wynik był dla nas dobry

Znów ważna była zagrywka - po technicznym serwisie Marcina Janusza odskoczyliśmy na 2 "oczka" (od 7:8 do 10:8, czas dla Włochów). Następnie po sprytnym ataku z krótkiej Kochanowskiego były to 3 punkty różnicy (13:10). Riposta gospodarzy była szybka i solidna, objęli prowadzenie 13:14.

Polska pokonała Włochy i zdobyła złoto ME siatkarzy. Na taki wynik czekaliśmy 14 lat

W trzecim secie długo to Włochom szło lepiej. Uzyskali 4 pkt przewagi (6:10). W odrobieniu strat pomogła nam... zagrywka. Przypomniał się Huber (m.in. as), który odrzucał rywali od siatki, a po naszej stronie ciężar odpowiedzialności za wynik na swoje barki wziął Kaczmarek (10:10).

Generalnie to Włosi byli stroną prowadzącą, nasi siatkarze musieli gonić wynik (m.in. od 13:15 do 15:15). Do czasu aż w pole zagrywki wszedł Huber - po jego asie (szczęśliwym, bo po siatce), było 18:17. Po kolejnym znakomitym serwisie, tym razem Leona, przewaga wzrosła - 21:19! Złoto ME było coraz bliżej.