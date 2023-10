Polska Rzeczpospolita grzybowa. Sznury grzybów w koszykach i na... Rynku Głównym w Krakowie, zobacz

Grzyby - ważny składnik diety

Grzyby zawierają sporo białka, nawet do 4 proc. błonnika, ale również witamin z B1, B2, C i E. Dostarczają także rzadko niespotykanej w pokarmach roślinnych witaminy D. Są źródłem potasu, fosforu, magnezu, wapnia, miedzi oraz żelaza, selenu i cynku.

W czasach PRL powodzeniem cieszyły się wyjazdy do lasu na zbiorowe grzybobrania, organizowane przez zakłady pracy dla swoich pracowników.

Ile jest gatunków grzybów w Polsce?

Czy wiecie, że w Polsce jest kilka tysięcy gatunków grzybów, w tym ok. 200 gatunków trujących i ok. 1300 gatunków jadalnych, ale tylko 44 gatunki są dopuszczone jest do spożycia?