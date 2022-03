Pomoc medyczna dla ukraińskich pacjentów – na takich samych zasadach, jakie obowiązują Polaków

Pacjenci onkologiczni z Ukrainy, którzy uciekli do Polski przed wojną, mogą kontynuować swoje leczenie nad Wisłą. Od 9 marca br. infolinia Narodowego Funduszu Zdrowia umożliwia takim osobom kontakt z polskimi ośrodkami, gdzie będzie możliwa dalsza terapia nowotworu. Dotyczy to obywateli ukraińskich, leczonych w Ukrainie z powodu raka, którzy przekroczyli polsko-ukraińską granicę od 24 lutego 2022 roku.

Dzwoniąc pod bezpłatny numer 800-190-590, pacjent może zgłosić potrzebę kontynuacji terapii onkologicznej w Polsce. Wystarczy, że zostawi konsultantowi infolinii swoje dane kontaktowe. Zostaną one następnie przekazane do ośrodka podejmującego się organizacji dalszego leczenia. Ośrodek skontaktuje się z pacjentem w ciągu dwóch dni roboczych, aby uzyskać szczegółowe informacje o chorym i przebiegu dotychczasowego leczenia. W każdym województwie jest przynajmniej jedna placówka onkologiczna, gotowa do przyjęcia pacjentów z Ukrainy.

Онкологічні пацієнти з України можуть продовжити лікування у Польщі