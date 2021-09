"Popiełuszko stalinowskich czasów". Dziś uroczystości pogrzebowe ks. Gurgacza

Życie i działalność ks. Władysława Gurgacza badali m.in. pracownicy krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej – Dawid Golik i Filip Musiał. Twierdzą oni, że ks. Władysław Gurgacz był dla komunistów podwójnie niebezpiecznym przeciwnikiem. I jako duchowny, przeciwstawiający się państwu, i jako kapelan konspiracyjnej organizacji dysponującej własnym oddziałem zbrojnym. Właśnie ukazała się ich książka na ten temat. Osobną jej część stanowią „Pisma Wybrane” ks. Gurgacza – listy, kazania, zapiski z przygotowań do rekolekcji. Poniżej fragment trzeciego rozdziału tej publikacji, zatytułowany „Więzień bezpieki”.

Procesy pokazowe były zawsze wpisane w logikę działań politycznych, którym podporządkowane były najważniejsze tendencje polityki karnej. (...) Po rozbiciu opozycji politycznej i zneutralizowaniu podziemia niepodległościowego, po 1948 r., w najgłośniejszych procesach skazywano księży katolickich. To dlatego sprawa pododdziału Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców (PPAN), działającego na Sądecczyźnie, dowodzonego przez Stefana Balickiego ps. „Bylina” stała się „procesem księdza Gurgacza”. To nie kapelan powinien być głównym oskarżonym, ale to właśnie on pasował do politycznego scenariusza pisanego przez komunistów. Ksiądz na czele „bandy”, ksiądz z mszałem i pistoletem, ksiądz zachęcający do „rabunków” państwowego mienia…