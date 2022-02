Poprawki w Polskim Ładzie: kiedy i jakie? Klasa średnia, przedsiębiorcy, zatrudnieni na zleceniach liczą straty i czekają na obiecane zmiany

Jaka forma opodatkowania działalności gospodarczej: wybór między niewiadomym a niepewnym

Grupą najbardziej niezadowoloną ze zmian są przedsiębiorcy. Od miesięcy Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, ostrzegał, że liczne zapisy w Polskim Ładzie mogą prowadzić do likwidacji działalności gospodarczej, zwłaszcza przez małe podmioty. To już zaczęło się dziać (piszemy o tym TUTAJ). Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK), mierzący nastroje gospodarcze przedsiębiorstw w Polsce, spadł w lutym o 17 pkt. do poziomu 93,0 pkt. - wynika z badania rządowego Polskiego Instytutu Ekonomicznego oraz państwowego Banku Gospodarstwa Krajowego. Autorzy przyznają, że „oznacza to przewagę nastrojów negatywnych ". Bezpośrednim powodem są lawinowo rosnące koszty przy malejących zamówieniach, ale badani przedsiębiorcy wprost utożsamiają tę zmianę ze wzrostem niepewności w kwestii „warunków działania i zwiększeniem ryzyka działalności gospodarczej”.