Powiat krakowski. Diler narkotykowy wpadł podczas kontroli drogowej przez zapach marihuany Barbara Ciryt

38-latek został zatrzymany do kontroli drogowej przez zabierzowskich policjantów. Okazało się, że to diler narkotykowy, był pod wpływem środków odurzających i wiózł w samochodzie narkotyki oraz wagę dilerską. Grozi mu do 12 lat więzienia.