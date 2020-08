Powiat krakowski. Nowe zakażenia w czterech gminach. Zachorowało dwóch pracowników starostwa

Do 240 wzrosła liczna zakażeń koronawirusem w powiecie krakowskim. Minionej doby zachorowały 4 kolejne osoby. To mieszkańcy gmin Skawina, Słomniki, Świątniki Górne i Wielka Wieś. Minionej doby nikt nie wyzdrowiał. Przybyło sporo osób na kwarantannie, na której obecnie jest 561 mieszkańców - to ponad 60 więcej niż poprzedniego dnia.