Powiat krakowski. Prawie dwieście wykroczeń na drogach w czasie weekendu. Posypały się mandaty

W ramach działań policjanci zatrzymali prawo jazdy kierującemu, który przekroczył prędkość o 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym.

Z kolei podczas kontroli stanu technicznego w 17 kontrolowanych pojazdach funkcjonariusze ujawnili nieprawidłowości, co skutkowało zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych. Policjanci natrafili też na kierującego z cofniętymi uprawnieniami do prowadzenia pojazdów, co stanowi przestępstwo zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności - dodaje rzeczniczka policji.