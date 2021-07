Powiat krakowski przyznaje dotacje dla strażaków. Są pieniądze na wyposażenie jednostek OSP

Dotacje dla straży pożarnych są realizowane w ramach programu Bezpieczny Powiat Krakowski, który jest z powodzeniem realizowany od kilku lat. 81 jednostek otrzyma dotacje po kilka tys. zł na zakup wyposażenia oraz sprzętu do pierwszej pomocy. 12 jednostek otrzyma wsparcie na zakup samochodów.

Dofinansowania przyznano do zakupu sprzętu i wyposażenia. Wsparcie otrzymają też trzy OSP do zakupu średnich samochodów, cztery OSP do zakupu lekkich samochodów oraz trzy OSP do zakupu quadów i dwie jednostki OSP do zakupu przyczep transportowych. Po raz pierwszy w tym roku powiat krakowski postanowił dodatkowo wspierać grupy specjalistyczne działające przy danej OSP, z tego przywileju skorzystała OSP Będkowice, której przyznano dodatkowe środki na działalność specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego - informują urzędnicy Starostwa Powiatowego w Krakowie.