Powiat krakowski. Uciekali przed policyjnym radiowozem, bo pasażer był na kwarantannie

To dziwne zachowanie wzbudziło podejrzenia mundurowych, którzy postanowili zatrzymać ich do kontroli drogowej. Policjanci ruszyli za seatem, dając kilkukrotne i wyraźne sygnały świetlno-dźwiękowe do zatrzymania pojazdu. Kierująca jednak je zignorowała, nadal jadąc z dużą prędkością. Ponadto uniemożliwiała policjantom jej wyprzedzenie, celowo jadąc środkiem drogi. W pewnym momencie, na łuku drogi kobieta straciła panowanie nad kierowanym pojazdem, w wyniku czego zjechała z drogi i najechała na nasyp ziemny, uszkadzając przy tym przód pojazdu. Pomimo tego, wciąż kontynuowała ucieczkę

- informuje rzeczniczka policji.

Kobieta kierująca autem została przebadana na zawartość alkoholu i innych substancji zabronionych. Wynik był negatywny. Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny seata w związku z uszkodzeniami powstałymi w wyniku kolizji podczas ucieczki , a dodatkowo zatrzymali kobiecie prawo jazdy.

20-latka odpowie za spowodowanie kolizji drogowej, za co grozi do 5 tys. zł grzywny oraz za niezatrzymanie się do kontroli drogowej, co zagrożone jest karą do 5 lat więzienia. Natomiast jej pasażer za brak maseczki ochronnej i niestosowanie się do zasad kwarantanny odpowie przed sądem. O jego rażącym naruszeniu zasad kwarantanny funkcjonariusze powiadomili powiatowego inspektora sanitarnego, który w drodze postępowania administracyjnego może nałożyć karą pieniężną do 30 tys. zł.