Powiat krakowski. Znęcał się nad rodziną, a przed policją ukrywał się w... tapczanie Barbara Ciryt

Awantury domowe i groźby stosowali dwaj mieszkańcy powiatu krakowskiego wobec członków swoich rodzin. Za znęcanie się trafili do aresztu. Jak relacjonują policjanci - jeden ze sprawców był recydywistą, drugi nie stosował się do wyroku sądu o zakazie zbliżania się do pokrzywdzonych i do nakazu opuszczenia lokalu, w którym wspólnie mieszkali.