Powiat myślenicki. Co piąty zaszczepiony to mało, żeby pożegnać pandemię. W niedzielę będzie się można zaszczepić na Rynku w Myślenicach

Najlepiej jest w gminach Myślenice (22,4 proc. w pełni zaszczepionych), Siepraw (22 proc.), Sułkowice (21,9 proc.) i Dobczyce (21,5 proc.). najgorzej w Pcimiu (16,8 proc.), Tokarni (17,3 proc.) i Lubniu (17,6 proc.). Wszędzie największa mobilizacja jest w grupie wiekowej 40-59 lat, najmniejsza zaś wśród seniorów po siedemdziesiątce.

Sytuacja, w której w zależności od gminy zaszczepił się co piąty albo nawet co szósty mieszkaniec nie napawa optymizmem. Lekarze zwracają uwagę na to, że jeśli chcemy uzyskać odporność zbiorową i uniknąć czwartej fali, te proporcje powinny być odwrotne i zaszczepionych powinno być ok. 80 proc.

W innych gminach Małopolski, podobnych wielkością do Myślenic ten odsetek jest wyższy. Na przykład w gminie Skawina wynosi on 28,2 proc, a w gminie Chrzanów 30,5 proc. W mniejszych gminach też jest lepiej, np. Zielonki mogą się pochwalić wynikiem 33,6 proc., a Podkowa Leśna na Mazowszu ma już ponad 40 proc. zaszczepionych w pełni mieszkańców.

Jeśli chodzi o małopolskie powiaty, powiat myślenicki lokuje się mniej więcej w połowie stawki, a spośród powiatów położonych wokół Krakowa ma najwyższy odsetek osób do tej pory niezaszczepionych.