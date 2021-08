Powiat myślenicki. Kierowcy, noga z gazu, bo dziś kolizja goni kolizję Katarzyna Hołuj

Policjanci z myślenickiej drogówki i myślenicka JRG mają dziś wyjazd za wyjazdem. W czwartek (5 sierpnia) od rana do popołudnia w całym powiecie doszło do pięciu kolizji. Sprzyja temu pogoda, bo pada a widoczność też nie jest najlepsza. Na szczęście, w żadnych z tych zdarzeń nikt nie ucierpiał, a dochodziło do nich kolejno w Głogoczowie, Myślenicach, Lubniu, Borzęcie i ponownie w Głogoczowie. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na zakopiance, jedno zaś na drodze wojewódzkiej nr 967. Warto to mieć na uwadze, bo prognozy nie są dobre i zapowiadają na popołudnie, wieczór i noc ulewne deszcze i burze.