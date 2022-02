Powiat myślenicki. Koronawirus nie odpuszcza, pracodawcy mają kłopoty

Od początku pandemii w roku 2020 koronawirusem zakaziło się już ponad 14 200 mieszkańców, a 295 osób zmarło. Tylko w 2021 roku zgonów było 186. W ciągu ostatniego tygodnia zmarło osiem osób. W szpitalu powiatowym w Myślenicach jest obecnie 78 łóżek covidowych, z których w środę zajętych było 57. 4 osoby przebywały na stanowiskach respiratorowych.

Przebieg choroby u pacjentów zaszczepionych jest zdecydowanie łagodniejszy. Natomiast duży problem, jeśli chodzi o przebieg choroby dotyczy pacjentów niezaszczepionych. Jeszcze raz pozostaje mi zaapelować do tych, którzy się jeszcze nie zaszczepili, a mogą to uczynić, aby to zrobili i to jak najszybciej - mówi Adam Styczeń, dyrektor szpitala.