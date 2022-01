Powiat myślenicki. Szusowanie pełną parą! Od niedzieli dostępne kolejne wyciągi i trasy

W Myślenicach szusowanie rozpoczyna się o godz. 8 i trwa do 22 z przerwą na ratrakowanie (trasy nr 1, druga będzie w tym czasie czynna) między godz. 15 a 17. Trasa nr 1 ma ok. 1,1 km i homologację FIS. Trasa nr 2 ma 855 m. Na szczyt Chełmu można wjechać 4-osobową kolejką krzesełkową. Na szczycie góry działa też trasa dla początkujących wyposażona w orczyk.

W najbardziej wysuniętej na południe narciarskiej miejscówce w powiecie myślenickim, czyli w Skomielnej Czarnej, w niedzielę o godz. 9 rusza główny wyciąg (orczyk) oraz 700-metrowa trasa. Do dyspozycji jest też 100-metrowa „ośla łączka”.

Cały czas działają stacje w Sieprawiu (Siepraw Ski) i w Harbutowicach (Szklana Góra). W Sieprawiu czynne są już wszystkie wyciągi.

Podobnie w Harbutowicach, drugiej co do wielkości stacji po Myślenicach. Trasa zjazdowa ma tu ok. 950 m, a na szczyt Szklanej Góry można się dostać 4-osobową kolejką krzesełkową. Jest też trasa do nauki i orczyk. Stacja w Harbutowicach w weekendy otwiera się o godz. 8 i jest czynna do 21. W Sieprawiu jeździ się od 9 do 20.