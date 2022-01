Powiat myślenicki. Tradycja kolędowania ma się tu dobrze. Oto dowód [ZDJĘCIA] Katarzyna Hołuj

W tym roku za sprawa pandemii w Powiatowym Przeglądzie Grup Kolędniczych nie wzięło udziału tyle grup co zwykle, ale te, które przybyły stanęły na wysokości zadania. Nominacje do udziału w ogólnopolskich konkursach otrzymało pięć z sześciu grup, ale to dlatego, że ta jedna zapewniła ją sobie już wcześniej.