Powiat myślenicki. W trzech miejscach powstaną aktywne przejścia dla pieszych

W Myślenicach takich przejść jest już kilka (m.in. na ul. Słowackiego i Żeromskiego), najnowsze zaś ma powstać na ul. Parkowej (w pobliżu restauracji Pod Blachą). W Krzczonowie aktywne przejście powstanie przy Zespole Placówek Oświatowych, a w Zakliczynie – obok dworu.

Wybór padł na te miejsca, jako jedne z najbardziej niebezpiecznych. Jak tłumaczy wicestarosta myślenicki Rafał Kudas, dokonał go Zarząd po konsultacjach z włodarzami gmin i policją.

Każde z tych przejść będzie przedzielone azylem (wysepką) po to, aby było jeszcze bezpieczniej. Umieszczenie takiego azylu na środku jezdni wymusi na kierowcach zmianę toru jazdy, a tym samym każdorazowe zmniejszenie prędkości przed przejściem. Dodatkowo, za każdym razem kiedy do przejścia będzie się zbliżał pieszy, kierowca będzie ostrzegany o tym za pomocą pulsującego światła. Niezależnie od tego pulsacyjnego światła, które będzie się włączało, kiedy pieszy będzie się zbliżał do przejścia i będzie na nim, a wyłączało, kiedy z niego zejdzie, będą też lampy punktowo doświetlające przejście przez cały czas.