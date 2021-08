Powiat myślenicki. Weekend będzie pełen wydarzeń. Przed nami dożynki, koncerty i turnieje sportowe

SOBOTA

Myślenice, Piknik i Myślenicki Zlot Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, boisko LKS Górki (ul. Solidarności 6), zlot – od godz. 8 do 15, piknik – od godz. 15 do 18. Podczas Zlotu na trasie, którą będą miały do przejścia drużyny będą czekały zadania do wykonania. Po zakończeniu tej części i wręczeniu medali, rozpocznie się piknik. Tu swoje umiejętności zaprezentują różne służby ratownicze, będą też atrakcje dla najmłodszych (dmuchańce, gry i zabawy).

Dobczyce, Pchli targ – kup, oddaj, wymień, sprzedaj, Rynek (przed Galerią „Ispiny”), godz. 10-14.

Rezerwacja stoisk pod nr tel. 692 152 633.

Myślenice, Smyk Fest im. Kacperka Chodurka, Rynek, godz. 15. Na rynku będzie czynna „Cukierenka dla Smyków”, wolontariusze Fundacji Akuratna będą kwestowali na pomoc Smykom. O godz. 19 rozpoczną się koncerty. Jako pierwsza wystąpi Paula Roma, a po niej Krzysztof Zalewski.