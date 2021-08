Powiat myślenicki. Zaszczepionych ciągle za mało. Będą promować szczepienia podczas dożynek w Raciechowicach

Jeszcze dwa miesiące temu, najgorszy wynik miała gmina Pcim (16,8 proc.), ale od tego czasu podwoiła ten wynik i teraz z wynikiem 38,9 proc. zajmuje piąte miejsce w powiecie. Mobilizację mieszkańców gminy Pcim w ostatnim czasie widać też we wskaźniku, który podaje rządowa strona internetowa dotycząca szczepień. Otóż przyrost w pełni zaszczepionych w gminie Pcim od 1 sierpnia wynosi 2,58 i jest to drugim najwyższym w powiecie po gminie Sułkowice, gdzie wnosi 3,03. Najsłabiej jest za to w gminie Raciechowice, gdzie przyrost wynosi jedynie 1,62.

Gmina Sułkowice, oprócz najwyższego przyrostu, może się też pochwalić najwyższym odsetkiem w pełni zaszczepionych – 45,5 proc. wśród dziewięciu gmin powiatu myślenickiego. Przed miesiącem także była wśród nich liderem.

Drugie miejsce w powiecie zajmuje gmina Myślenice (43,6 proc.).

Do mieszczącego się w Myślenicach punktu szczepień powszechnych (od sierpnia został on przeniesiony z hali na Zarabiu do budynku TG Sokół w centrum miasta) zgłasza się codziennie średnio 100 osób (po pierwszą lub drugą dawkę szczepionki). To mniej niż w lipcu, nie mówiąc już o czerwcu i maju. Na początku, kiedy punkt rozpoczął swoją działalność dziennie szczepiono tu po kilkaset osób.