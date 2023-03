Powiat proszowicki odnowi ponad siedem kilometrów dróg. Tylko pieniędzy trzeba dołożyć

Według założeń sprzed kilku miesięcy do dotacji z programu Polski Ład powiat musiałby dołożyć 800 tys. zł z własnych środków. Po przetargu okazało się jednak, że rosnące ceny materiałów i usług zrobiły swoje. Najtańsze oferty (przetarg był podzielony na dwie części) złożyła lokalna forma Agorbud, a łączny koszt inwestycji przekroczył 18 mln zł. To oznacza, że wkład własny powiatu urósł do sumy 3,2 mln zł. Mimo to na ostatniej sesji Rady Powiatu starosta Krystian Hytroś zapowiedział, że zadania będą zrealizowane.

W ramach inwestycji zmodernizowane zostaną następujące odcinki dróg powiatowych: