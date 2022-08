Powiat proszowicki. Tragiczny finał domowej awantury. Mężczyzna nie żyje

Do zdarzenia doszło w godzinach wieczornych na terenie sołectwa Szreniawa, wchodzącego w skład wsi Klimontów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mężczyźni, biorący udział w zdarzeniu, zamieszkiwali na terenie tej samej posesji, choć w osobnych mieszkaniach. To tam właśnie miało dojść do zdarzenia. Powodem śmierci młodszego z mężczyzn była rana zadana nożem. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala przez śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, ale w nocy zmarł.

Drugi z mężczyzn, który dla zmarłego był wujkiem, również trafił do szpitala, a jego stan jest określany jako poważny. Nieoficjalnie można usłyszeć, że jego obrażenia są efektem samookaleczenia.

Postępowanie w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem prokuratury.