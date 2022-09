Powiat wielicki. Wpadł pirat drogowy. Pijany i bez prawa jazdy gnał przez wioskę 109 km/h

28-latek, kierujący samochodem marki Fiat został zatrzymany do kontroli drogowej w sobotę 17 września ok. godz. 10.30.

- Kierowca fiata na obszarze zabudowanym jechał z prędkością 109 km/h – o 59 km/h ponad dozwolony limit, za co otrzyma 13 punktów karnych (do 16 września było to 10 punktów). Okazało się także, że 28–latek nie posiada uprawnień do kierowania, a pojazd, którym się poruszał nie miał ważnego badania technicznego. Natomiast badanie trzeźwości wykazało, że mężczyzna ma w organizmie promil alkoholu, co stanowi przestępstwo - otrzyma za to 15 punktów karnych (do tej pory 10) – podaje mł. insp. Sebastian Gleń, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji.