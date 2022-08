Praca w Krakowie: zdalna, hybrydowa czy stacjonarna? Nowy trend: pracuj, gdzie chcesz i kiedy chcesz. Nawet w… fabryce!

Widać to m.in. u większości członków ASPIRE, działającego pod Wawelem stowarzyszenia firm IT i usług biznesowych: każda w porozumieniu z pracownikami wypracowuje nowy model pracy i nie jest to model stacjonarny. Równocześnie wszyscy szukają innych zastosowań dla swoich przestrzeni biurowych. Kolejni członkowie ASPIRE przyłączają się m.in. do arcypożytecznej akcji tworzenia centrów społeczno-edukacyjnych dla młodych Ukraińców.

Wielki powrót pracowników do biur po pandemii nie oznacza, że wszystkie krakowskie biurowce wypełniły się tak, jak przed zarazą. Do wcześniejszego trybu wykonywania zadań wróciło większość urzędników, nauczycieli akademickich i pracowników firm z polskim kapitałem, ale w globalnych korporacjach, których rola w krakowskiej gospodarce szybko rośnie, przeważająca część kadr pracuje w trybie hybrydowym – głównie z domu, a trochę w biurze.

Zalety pracy zdalnej – dla pracowników model pracy staje się ważny niemal jak wysokość pensji

Odwrót pandemii (ostateczny?) sprawił, że wszyscy pracownicy mogliby wrócić do biur. Dlaczego zatem nie wrócili i nie wrócą? Powód jest oczywisty: wykonywanie pracy w trybie zdalnym ma wiele niezaprzeczalnych zalet. Większość pracowników przyznaje, że preferuje ten model i nie chce z niego rezygnować. – Na przestrzeni ostatnich dwóch lat pracownicy przekonali się, że w domu są w stanie pełnić swoje obowiązki równie skutecznie, jak w biurze i częściej wykazują się większą odwagą w negocjowaniu elastyczności pracy. Jeśli nie przynosi to efektu, są w stanie zmienić pracodawcę – przyznaje Aleksandra Tyszkiewicz, dyrektor wykonawcza w Hays Poland.

Już 43 proc. ankietowanych przez Hays specjalistów pracuje w modelu hybrydowym, 29 proc. w modelu zdalnym, a jedynie 26 proc. – wyłącznie stacjonarnie. Co więcej – gdyby to miało zależeć wyłącznie od pracowników, to model w pełni stacjonarny wybrałoby zaledwie 9 procent! Natomiast w pełni zdalny – 34 proc. (hybrydowy – 45 proc.). 70 proc. ankietowanych oświadczyło, że nieodpowiedni dla nich model pracy to wystarczający powód do zmiany pracodawcy.