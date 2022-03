Pracujący w Polsce Ukraińcy idą na wojnę. Wszystkie firmy chcą zatrudniać Ukrainki. Krakowscy rzemieślnicy też znajdą oferty dla uchodźców

Pracowniczki z Ukrainy już dziś stanowią w Krakowie i Małopolsce bardzo ważną część personelu w takich branżach, jak handel, hotelarstwo, gastronomia i usługi. Wiele z nich pracuje też na etatach w przemyśle przetwórczym. Stale przybywa ukraińskich pielęgniarek. Trudno oszacować liczbę tych, które zatrudniły się w szarej strefie – jako nianie i opiekunki osób starszych czy też w małopolskich gospodarstwach rolnych. Jedno, co jest pewne, to że ofert pracy napływających z polskich firm było przed wybuchem wojny na Ukrainie zdecydowanie więcej niż kandydatów. To efekt dynamicznego odbicia większości sektorów gospodarki po pandemii w realiach starzejącego się społeczeństwa, w którym liczba przechodzących na emerytury jest co roku o ponad 200 tys. osób wyższa od liczby młodych wkraczających w dorosłość.