Presja dała efekt, Saudyjczycy zaczęli spłacać zaległości wobec Wisły Kraków za transfer Aschrafa El Mahdiouiego

Urodzony w Amsterdamie holenderski piłkarz marokańskiego pochodzenia został sprzedany klubowi z Arabii Saudyjskiej w styczniu 2022 roku za kwotę ok. 2,5 mln dolarów. Po zapłaceniu pierwszych rat, działacze z Półwyspu Arabskiego nie uiścili kolejnej w wysokości miliona dolarów. Wisła, nie mogąc doczekać się należnych jej pieniędzy, oddała sprawę pod arbitraż FIFA.

Trybunał FIFA uznał racje krakowian i nakazał Al Taawon zapłacić całą kwotę wraz z odsetkami. Saudyjczycy mają na to czas do połowy stycznia. Na razie na konto Wisły zostało przelane 15 procent zaległej kwoty. Są więc realne efekty nie tylko działań prawnych, ale i presji wywieranej przez nowego prezesa Wisły Jarosława Królewskiego, który prowadził rozmowy w tej sprawie podczas biznesowych wizyt nad Zatoką Perską, a ostatnio wysyłał ponaglające pisma w sprawie zaległości zarówno do klubu, jak i saudyjskiej federacji piłkarskiej.