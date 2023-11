Prestiżowe Krakowskie Dukaty wręczone. Izba Przemysłowa-Handlowa świętuje 173. rocznicę powstania i honoruje nadzieje małopolskiego biznesu

- Krakowskie Dukaty trafiły w tym roku do osób bardzo doświadczonych, a zarazem mocno stawiających na nowoczesne i innowacyjne rozwiązania oraz promujących rozwiązania Przemysłu 4.0 – podkreślił Sebastian Chwedeczko, prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie. - Nagrodziliśmy również nadzieje małopolskiego i polskiego biznesu. Ich projekty to bardzo realne rozwiązania i zarazem realne pieniądze – dodał. I to do ich rąk trafiły nagrody w konkursach „Mój pierwszy biznes” i „Grywalizacja”.