Problemy Browaru w Tenczynku. Szykuje się licytacja. Maszyna do destylowania na przetarg publiczny Redakcja

Problemy finansowe alkoholowego biznesu Janusza Palikota mają nową odsłonę. Może dojść do zlicytowania maszyny do destylowania. Przyczyną jest nie spłacona pożyczka w wysokości 1 miliona zł, którą zaciągnęła spółka byłego polityka. A termin spłaty minął. Dlatego wierzyciel zdecydował się na licytację, bo pożyczka była zaciągnięta pod zastaw maszyny do produkcji piwa bezalkoholowego.