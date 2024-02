Projekt pociągu Kraków – Niepołomice. Mieszkańcy nie dają zgody na wprowadzenie linii kolejowej do centrum miasta

Plan zakłada, że pociągi do Niepołomic – kursujące z prędkością ok. 80 km/h – pojadą co godzinę, a w szczycie co 30 minut. Budowa linii kolejowej Niepołomice – Kraków ma umożliwić sprawną komunikację dla tysięcy mieszkańców miasta i okolicznych gmin. Inwestycja, której zakończenie jest planowane w grudniu 2029 roku, powinna „otworzyć szansę na efektywny transport dla wielu wykluczonych komunikacyjnie miejsc, a także ułatwić dojazd dla pracowników Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej”.

W teorii i zapowiedziach wszystko wygląda pięknie, ale w rzeczywistości już o wiele gorzej.

- Nie jesteśmy przeciwni budowie linii kolejowej, ale nie wyobrażamy sobie wciśnięcia jej na siłę w ulice Moczydło i Kolejową. Nie ma tam miejsca na taką infrastrukturę. Zabudowa jest bardzo gęsta, tereny podmokłe – są tu staw i rzeka Drwinka, a umieszczenie ewentualnej stacji PKP przy P&R przy ul. Kolejowej zablokuje i zakorkuje całe Niepołomice. W sprawie lokowania tu pociągu nie było żadnych konsultacji, ani społecznych, ani w zakresie tego jak taki projekt wpłynie na środowisko przyrodnicze. Tymczasem prace związane z tą inwestycją postępują, a nas nikt nie słucha... - mówią nam oburzeni i przerażeni mieszkańcy osiedla Zagrody w Niepołomicach.